В центре Николаева легковушка выехала на «встречку» на улицу с односторонним движением и спровоцировала аварию

В пятницу, 17 января, в Николаеве на улице Никольская произошло дорожно-транспортное происшествие при участии автомобилей «Toyota» и «Geely».

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

По предварительной информации, «Geely» ехал по улице Никольской со стороны улицы Лягина в сторону Пушкинской, в то время, как «Toyota» направлялась по Фалеевской в сторону Адмиральской. При этом на пересечении Фалеевской и Никольской водитель «Toyota» начал поворачивать направо – в противоположном направлении от потока движения, с сторону Лягина, в результате чего допустил столкновение с другим авто.

В результате аварии никто не пострадал, оба автомобиля получили механические повреждения. На месте работают сотрудники полиции.

Фото: Свідок.info

Напомним, как в Николаеве автомобиль «Geely» выехал на «встречку» и столкнулся с «Hyundai».