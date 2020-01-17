Во Львовской области на горе остановился подъемник – с высоты сняли 32 туриста

Во Львовской области 17 января на горе Погар остановился подъемник с туристами. Спасателям пришлось снимать туристов с подъемника.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В 17:00 спасателям сообщили, что вблизи поселка Славское на горе Погар остановился кресельный подъемник (канатная дорога). Предварительная причина остановки – неисправность редуктора.

Спасатели с подъемника сняли 32 человека, из них 5 детей, пострадавших нет. От ГСЧС к работам привлекли горных спасателей.

Напомним, ранее в Грузии на популярном горнолыжном курорте сломался подъемник, тогда пострадали 10 человек.