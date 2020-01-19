В Николаеве на улице Космонавтов ночью сгорели два грузовика «Камаз»

В Николаеве ночью 19 января случился пожар грузовиков «Камаз», находившихся на улице Космонавтов.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

О пожаре спасателям сообщили в 4:00. На место прибыли два отделения пожарных и дежурная смена оперативно-координационного центра. В 4:34 пожар локализовали, в 4:53 – ликвидировали на площади 20 кв.м. Вероятная причина пожара – неосторожное обращение водителей с огнем.

Всего от ГСЧС работали 12 спасателей и 3 единицы техники. Также на месте пожара работали сотрудники полиции.

Напомним, что ранее на Николаевщине на ходу загорелся грузовик.