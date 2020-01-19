Пиротехники уничтожили 26 снарядов, которые случайно нашел житель Николаевщины

Пиротехники ГСЧС уничтожили 26 артиллерийских снарядов, найденных в Казанковском районе Николаевской области.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Опасные предметы – 7 снарядов нашел житель села Николаевка во время поиска металлолома на открытой территории. Пиротехники при обследовании территории дополнительно обнаружили еще 19 снарядов калибром 76 миллиметров.

Напомним, что ранее снаряды времен Второй мировой войны случайно нашли в Николаевском районе.