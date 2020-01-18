На Николаевщине мужчина искал металлолом и наткнулся на 20 взрывоопасных предметов - спасатели их уничтожили

В пятницу, 17 января, группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области уничтожили 20 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Накануне, опасные находки обнаружил житель пгт Ольшанское Николаевского района области во время поиска металлолома на открытой территории. Пиротехническим расчетом по прибытию их классифицировали как минометные мины калибром 120 мм и 19 взрывателей.

Боеприпасы изъяли и уничтожили путем контролируемого подрыва.

Напомним, как недалеко от трассы возле Николаева нашли минометную мину - спасатели ее уничтожили.