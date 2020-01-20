Ночью на Николаевщине загорелась «Славута»

Ночью в понедельник, 20 января, в Снигиревке произошел пожар автомобиля «ЗАЗ-110307».

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 1:54 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре автомобиля на улице Суворова.

По указанному адресу направлено дежурное отделение 24-й государственной пожарно-спасательной части. По прибытию установлено, что огнем охвачен моторный отсек автомобиля «ЗАЗ-110307».

Спасатели пожар на площади 2 квадратных метра в 2:00 локализовали, а в 02:10 – ликвидировали, его причина устанавливается.

От ГСЧС привлекалась одна единица техники и пять человек. Также работали сотрудники полиции.

Напомним, что в Николаеве на улице Космонавтов ночью сгорели два грузовика «Камаз».