В Вознесенске спасатели потушили пожар в частном доме

В Вознесенске на Николаевщине 20 января спасатели ликвидировали пожар в доме, где загорелось перекрытие.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

О пожаре на улице Казацкой спасателям сообщили в 10:44. По указанному адресу прибыли два отделения спасателей. Пожар возник в перекрытии здания, вероятно, вследствие недостатка конструкции и нарушения правил монтажа печей и дымоходов. Возгорание площадью 15 кв.м локализовали и ликвидировали. Удалось предотвратить распространение огня на мебель и вещи домашнего обихода.

Напомним, что ранее в николаевской многоэтажке в захламленной мусором квартире произошел пожар.