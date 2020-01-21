В Вознесенске спасатели потушили пожар в частном доме

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В Вознесенске на Николаевщине 20 января спасатели ликвидировали пожар в доме, где загорелось перекрытие.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

О пожаре на улице Казацкой спасателям сообщили в 10:44. По указанному адресу прибыли два отделения спасателей. Пожар возник в перекрытии здания, вероятно, вследствие недостатка конструкции и нарушения правил монтажа печей и дымоходов. Возгорание площадью 15 кв.м локализовали и ликвидировали. Удалось предотвратить распространение огня на мебель и вещи домашнего обихода.

Напомним, что ранее в николаевской многоэтажке в захламленной мусором квартире произошел пожар.

Вадим Богданов

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