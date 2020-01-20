Австралию накрыли мощные пылевые бури, а за ними сильный град

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Австралию накрыли пылевые бури.

Об этом сообщает The Guardian.

Бури начались в городе Нарромин в Новом Южном Уэльсе. Впоследствии сильный ветер, достигавший 1, 07 км/ч, быстро добрался до Дуббо и Паркеса, где ветер несколько стих - 94 км/ч. Причиной бурь, которые погрузили город в темноту и покрыли местность слоем красной пыли, стали сильные ветры и грозы.

Кроме того, в результате дождей, которые накрыли часть страны, погибли сотни тысяч рыб. Грозы обрушились на Камден Кэмпбелтаун и Пиктон, а потом переместились в Сазерленд, Ливерпуль и Окдейл.

Кроме того, сильный град обрушился на некоторые районы на юго-востоке Австралии.  

Отмечается, что град размером с мяч для гольфа разбивал стекла автомобилей и ломал ветки деревьев в штате Новый Южный Уэльс и в Австралийской столичной территории. Непогода, в частности, затронула Канберру и другие крупные города.

 

Напомним, в октября 2019 года на восточном побережье Австралии начались масштабные лесные пожары. Сейчас огнем уже охвачены значительные территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория. Несколько регионов на южном побережье страны закрыли для туристов, а жителям передали предписание о срочной эвакуации.

Сейчас пожар уже уничтожил больше 6,5 миллиона гектаров леса, около двух тысяч жилых домов и примерно три тысячи административных и хозяйственных построек. С февраля 2019 года в австралийских пожарах погибли 25 человек, в том числе трое пожарных.

Роман Свиридов

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