Австралию накрыли мощные пылевые бури, а за ними сильный град

Австралию накрыли пылевые бури.

Об этом сообщает The Guardian.

Бури начались в городе Нарромин в Новом Южном Уэльсе. Впоследствии сильный ветер, достигавший 1, 07 км/ч, быстро добрался до Дуббо и Паркеса, где ветер несколько стих - 94 км/ч. Причиной бурь, которые погрузили город в темноту и покрыли местность слоем красной пыли, стали сильные ветры и грозы.

Кроме того, в результате дождей, которые накрыли часть страны, погибли сотни тысяч рыб. Грозы обрушились на Камден Кэмпбелтаун и Пиктон, а потом переместились в Сазерленд, Ливерпуль и Окдейл.

Narromine dust storm - Jan 19th pic.twitter.com/GeFSqby8NY — Mick Harris (@mickharris85) January 19, 2020

Кроме того, сильный град обрушился на некоторые районы на юго-востоке Австралии.

Отмечается, что град размером с мяч для гольфа разбивал стекла автомобилей и ломал ветки деревьев в штате Новый Южный Уэльс и в Австралийской столичной территории. Непогода, в частности, затронула Канберру и другие крупные города.

A wild hail storm has lashed Canberra. Video from Parliament House shows hail pilled-up alongside windows and walls. https://t.co/RXAKj1rjuQ #7NEWS pic.twitter.com/aws4IlXAPk — 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) January 20, 2020

Напомним, в октября 2019 года на восточном побережье Австралии начались масштабные лесные пожары. Сейчас огнем уже охвачены значительные территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория. Несколько регионов на южном побережье страны закрыли для туристов, а жителям передали предписание о срочной эвакуации.

Сейчас пожар уже уничтожил больше 6,5 миллиона гектаров леса, около двух тысяч жилых домов и примерно три тысячи административных и хозяйственных построек. С февраля 2019 года в австралийских пожарах погибли 25 человек, в том числе трое пожарных.