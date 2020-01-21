В Николаеве ночью из-за мусора горел торговый киоск

Во вторник, 21 января, в Ингульском районе Николаева горел торговый киоск.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Сообщение о пожаре по адресу улица Авангардная поступило в 02:59 по экстренному номеру «101». По указанному адресу направлено дежурные караулы 3-й и 4-й государственных пожарно-спасательных частей.

По прибытию установлено, что возле торгового киоска загорелся мусор и огонь распространился на строение. Пожар на площади 15 квадратных метров в 03:11 локализовали, в 03:25 ликвидировали. Причина возникновения пожара устанавливается.

От ГСЧС привлекались две единицы техники и десять человек. Также работали сотрудники полиции.

Напомним, как в Вознесенске спасатели потушили пожар в частном доме.