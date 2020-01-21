Первомайские спасатели дважды выезжали на пожары в частном секторе

Пожарные Первомайского района в понедельник, 20 января, дважды выезжали на тушение возгораний в жилых домах частного сектора.

Об этом сообщают в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Сообщение о первом пожаре на улице 1-го Мая села Мигия поступило в 15:24. Прибывшие сотрудники 23-й государственной пожарно-спасательной части установили, что горели перекрытия частного жилого дома.

В 15:45 пожар площадью 10 квадратных метров локализовали, а в 15:56 - ликвидировали. Его вероятная причина - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Во второй раз пожарные привлекались к тушению жилого дома на улице Зои Космодемьянской в ​​Первомайске. Здесь пожар возник в одной из комнат и охватил площадь 20 квадратных метров.

В 17:30 пожар локализовали, а в 17:50 - ликвидировали без дальнейшего распространения на смежные помещения, его причина устанавливается. От ГСЧС привлекалось 3 единицы техники, 11 человек. Обстоятельства выясняли сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что в Вознесенске спасатели потушили пожар в частном доме.