В РФ госпитализировали женщину с подозрением на китайский коронавирус

В российском Хабаровске госпитализировали с подозрением на китайский коронавирус женщину, которая прибыла из Китая.

Об этом сообщил ресурс «Сибирь.Реалии».

Женщина прилетела в РФ из китайского города Харбин.

«Роспотребнадзор сейчас встречает все самолеты в аэропорту, с ночного рейса из Харбина 21 января госпитализировали одну женщину с высокой температурой, отвезли в больницу из-за подозрения на смертельный коронавирус. Вроде бы диагноз не подтвердили, но это неточная информация», - сообщили в хабаровском аэропорту.

Число погибших от нового коронавируса в провинции Хубэй возросло до 17. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, общее количество подтвержденных случаев возросло. Власти провинции Хубэй подтвердили 444 случая коронавируса, который появился в столице страны Ухане.

Напомним, 22 января ВОЗ проведет экстренное заседание, на котором будут приняты решения о возможном введении чрезвычайной ситуации в связи с эпидемией.