На Николаевщине из-за поджогов горело более 5 гектар камыша

В течение 22-23 января николаевские спасатели трижды выезжали на тушение пожаров камыша.

Об этом сообщают в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В службе напоминают, что умышленное сжигание сухой растительности - это неправомерное общественно-вредное действие. Огонь охватил площадь более 5 гектар.

Первый пожар камыша и мусора площадью 500 квадратных метров возник в Первомайске. Его ликвидировали пожарные 23-й государственной пожарно-спасательной части.

Второй - со значительно большей площадью в 4, 9 гектар, гасил дежурный караул 21-й ГПСЧ на берегу реки Южный Буг в городе Новая Одесса. Тушение осложнял порывистый ветер, под действием которого огонь быстро распространялся по сухой растительности. Благодаря принятым мерам пожарно-спасательных подразделений пожары ликвидированы, в частности, во втором случае, не допущено распространение огня на частные домовладения граждан.

А еще один подобный пожар площадью 1000 квадратных метров зарегистрировано в Корабельном районе Николаева.

«Проблема пожаров плавней остро стоит в теплой зимы и весной, когда ежегодно намеренно выжигается сухая растительность, а тушение заболоченной местности с камышом всегда задача сложная, потому что к ячейкам возгораний невозможно добраться. Также нередко неконтролируемое горение рядом с приусадебными участками, частным жилым сектором может привести к распространению огня на дома, другие застройки и как следствие - значительным материальным потерям», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Николаеве на Аляудах сгорело три гектара камыша.