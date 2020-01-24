В Китае из-за коронавируса на карантин закрыли 14 городов – по всей стране отменяют празднование Нового года

В Китае власти из-за распространения нового коронавируса закрыли на карантин 14 городов в провинции Хубэй.

Об этом сообщает «Лига.net».

Было перекрыто транспортное сообщение. Крупнейший город провинции Ухань нельзя покинуть ни на самолете, ни на поезде, ни автобусе. Это сделано, чтобы люди не ездили в традиционные путешествия на Лунный Новый год и не разносили вирус по стране.

«Новое время» уточняет, что аналогичные меры были приняты в городах Эчжоу, Чиби и Чжицзяне. В Хуангане перестали работать кинотеатры, интернет-кафе и другие развлекательные заведения. Ограничения на поездки действуют и в Хуанши, Сянтао, Эньши, Цяньцзяне и Сяньнине.

Все 70 тысяч кинотеатров страны останутся закрытыми в эти выходные, а премьеры семи блокбастеров будут отложены. Диснейленд Шанхая также объявил, что не откроется.

- Я едва вижу кого-либо на улице. Нам сказали избегать скоплений людей. Я пошел в супермаркет, чтобы купить еду, но ничего не осталось – ни овощей, ни печенья. Некоторые новогодние праздники отменены. Люди купили билеты, чтобы поехать домой на Лунный Новый год, но они не могут сейчас этого сделать. Все застряли здесь и не могут уехать, - рассказал о реалиях китайского карантина медик из Уханя.

На данный момент в Китае было подтверждено 830 случаев заболевания коронавирусом, 25 человек погибли. Китайские власти заявили, что 95 пациентов остаются в критическом состоянии.

Кроме того, в городе Ухань началось скоростное строительство больницы, которая будет заниматься лечением больных пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса. Медучреждение должно быть готово в течение шести дней. За образец взята больница Сяотаншань в Пекине, построенная за неделю в 2003 году в разгар распространения атипичной пневмонии. Введение в строй новой больницы позволит сконцентрировать медицинские ресурсы в одном месте, а также сократит возможные контакты больных со здоровыми.

Напомним, что правительство Украины создало оперативный штаб в связи с ситуацией с коронавирусом из Китая.