В Турции произошло мощное землетрясение, сообщают о 14 погибших людях

На востоке Турции произошло мощное землетрясение, в результате которого погибли 14 человек.

Об этом сообщает «РБК-Украина».

Землетрясение магнитудой 6,8 баллов произошло в городе Сивридж. Землетрясение было зафиксировано на глубине 10 километров под землей. Землетрясение ощущалось в соседних провинциях, Диярбакыре, Адыямане и Самсуне. Подземные толчки ощущались также в Израиле, Ираке и Сирии.

По данным управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции, также пострадали 57 человек. Губернатор турецкой провинции Элязыг заявил, что госпитализированы 225 пострадавших при землетрясении, двое из них находятся в тяжелом состоянии. В зону стихийного бедствия доставлено 1689 палаток, 1656 кроватей и 9200 одеял.

Напомним, что ранее в Албании произошло сильное землетрясение.