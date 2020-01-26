В Белой Церкви автомобиль полиции сбил на пешеходном переходе мужчину

В Белой Церкви полицейский на служебном автомобиле сбил пешехода.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Киевской области.

Происшествие произошло вечером 24 января на улице Михаила Грушевского. Автомобиль группы реагирования патрульной полиции совершил наезд на нерегулируемом пешеходном переходе на местного жителя 1988 года рождения.

Сотрудники полиции начали оказывать пострадавшему неотложную помощь и вызвали врачей. Мужчину госпитализировали в медицинское учреждение.

На место происшествия вызвали сотрудников Государственного бюро расследований для документирования ДТП, по данному факту будет открыто уголовное производство.

Начальник полиции Киевщины Андрей Небытов назначил служебное расследование. Для объективности его проведения, на место выезжал заместитель начальника полиции области Павел Панферов.

Также работала следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства ДТП и устанавливают свидетелей.

Напомним, как в Одессе пьяный полицейский сбил двух пешеходов.