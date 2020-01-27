На Одесчине на трассе произошло масштабное ДТП – есть погибший и пострадавшие

На автодороге «Одесса – Киев» утром произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 11 автомобилей, в том числе пассажирского автобуса «Автолюкс» и фуры.
Об этом сообщается на сайте полиции области.
«В районе Дачного из-за неблагоприятных погодных условий (мокрая дорога и плохая видимость из-за тумана) друг за другом столкнулись 11 транспортных средств, среди которых легковые автомобили, грузовики и маршрутный автобус сообщением «Одесса-Киев». По предварительной информации, погиб водитель автобуса, еще два человека - госпитализированы: одна из пассажирок автобуса и водитель «Skoda», - говорится в сообщении.
На месте аварии работают правоохранители. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Фото - издание "Редакция"
Напомним, в Запорожской области на трассе произошло масштабное ДТП с участием автомобилей «скорой» и полиции.