На Одесчине на трассе произошло масштабное ДТП – есть погибший и пострадавшие

На автодороге «Одесса – Киев» утром произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 11 автомобилей, в том числе пассажирского автобуса «Автолюкс» и фуры.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

«В районе Дачного из-за неблагоприятных погодных условий (мокрая дорога и плохая видимость из-за тумана) друг за другом столкнулись 11 транспортных средств, среди которых легковые автомобили, грузовики и маршрутный автобус сообщением «Одесса-Киев». По предварительной информации, погиб водитель автобуса, еще два человека - госпитализированы: одна из пассажирок автобуса и водитель «Skoda», - говорится в сообщении.

На месте аварии работают правоохранители. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Фото - издание "Редакция"

Напомним, в Запорожской области на трассе произошло масштабное ДТП с участием автомобилей «скорой» и полиции.