Нардеп от «Слуги народа» Аллахвердиева в центре Николаева не пропустила легковушку и врезалась в нее

Ирина Аллахвердиева В воскресенье, 26 января, центре Николаева в дорожно-транспортное происшествие попала депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Ирина Аллахвердиева.

Об этом сообщает издание «Новости-N».

«Lexus NX 200» под управлением Аллахвердиевой двигался по улице Пушкинской от Ингульского моста в направлении кольца с проспектом Центральным. За перекрестком с улицей Адмирала Макарова депутат попыталась заехать в парковочный карман, расположенный справа по ходу движения автомобиля. Однако совершать маневр водитель «Lexus» начала из крайнего левого ряда, не пропустив при этом ехавший в правом ряду в попутном направлении автомобиль «Mazda 323».

В результате «Lexus» и «Mazda» столкнулись.

Вследствие ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

Согласно данным электронной декларации Аллахвердиевой, приобрела она автомобиль «Lexus NX 200» 2016 года выпуска в декабре 2017 года, его стоимость на момент покупки составляла почти 504 тысячи гривен.

Напомним, как в центре Николаева в ДТП попал депутат областного совета Невенчанный.