В Николаеве «BMW» на проспекте Мира врезался в столб – водителя доставили в реанимацию

В Николаеве в среду, 29 января, на проспекте Мира легковой автомобиль «BMW» выехал за пределы проезжей части и врезался в электроопору.

Об этом сообщает сайт «Новости-N».

«BMW» ехал по проспекту Мира со стороны площади Победы в направлении Богоявленского проспекта. Напротив супермаркета «Велмарт» водитель не справился с управлением, автомобиль резко изменил траекторию движения, выехал за пределы проезжей части и врезался в бетонный столб.

В «BMW» ехали водитель и три пассажира. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир, сидевший на переднем сидении. Обоих с места происшествия увезла «скорая». При этом водитель – 30-летний житель Николаева находился в бессознательном состоянии. В настоящее время его поместили в реанимацию, он находится в состоянии комы.

Автомобиль получил значительные механические повреждения. Очевидцы происшествия утверждают, что «BMW» ехал на очень высокой скорости.

Напомним, что ранее в Николаеве пьяный водитель «Mitsubishi» на скорости врезался в дерево.