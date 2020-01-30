В центре Николаева водитель «Mercedes» сбил насмерть женщину

В Николаеве в четверг, 30 января, на улице Большая Морская водитель «Mercedes» с иностранной регистрацией сбил насмерть женщину.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Водитель двигался в направлении улицы Гражданской. Предварительно, водитель выехал на встречную полосу, которая предназначена только движения общественного транспорта, и за перекрестком с улицей Малая Морская совершил наезд на женщину.

От полученных травм пешеход скончалась на месте происшествия.

По словам очевидцев, «Mercedes» двигался с большой скоростью.

На месте работают сотрудники полиции.

Обновлено в 12:19 В отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области сообщили, что событие квалифицировано по признакам части 2 статьи 286 Уголовного Кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть»).

Устанавливаются все обстоятельства и причины автоаварии, а также свидетели ДТП.

«Просьба ко всем, кто владеет какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП, сообщить ее в отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области по адресу: г. Николаев, ул. Спасская, 12 или звонить 050-013-01-48, 102», – добавили в полиции.

Напомним, как в Николаеве «Porsche Cayenne» сбил двух пешеходов на пешеходном переходе, протаранил «Renault» и скрылся с места происшествия. Позже патрульные нашли этот «Porsche Cayenne» и его пьяную владелицу.