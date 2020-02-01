В Первомайске из-за неосторожного обращения с огнем в неэксплеатируемом здании погиб мужчина

В пятницу, 31 января, при пожаре в неэскплуатируемом здании в Первомайске погиб мужчина.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Николаевской области.

В 18:15 в Службу спасения сообщили о пожаре неэксплуатируемом здании на улице Чернецкого. По указанному адресу направлено отделение 23-й государственной пожарно-спасательной части. При проведении разведки пожарные обнаружили тело погибшего 38-летнего мужчины.

Пожар площадью 30 метров квадратных в 18:24 локализовали, а в 18:40 ликвидировали. Причиной возгорания - неосторожное обращение с огнем.

К ликвидации пожара от ГСЧС привлекалась 1 единица техники и 7 человек. Дополнительно работали сотрудники полиции и карета скорой медицинской помощи.

Напомним, как в Николаеве во время пожара летней кухни погибла 82-летняя женщина.