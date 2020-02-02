За сутки на Николаевщине восемь раз возникали пожары – на одном из них женщина получила ожоги лица и рук

В Николаевской области за сутки, 1 февраля, произошло восемь пожаров на территории частных домовладений. Пожары возникли в Еланецком, Березнеговатском, Вознесенском, Витовском районах и в городах Новый Буг и Николаев.

Об этом сообщают в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Особое внимание спасатели обращают на случай, который произошел в Первомайске, где в результате нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов возник пожар в летней кухне.

В результате возгорания получила ожоги лица и рук 57-летняя женщина. В дальнейшем она отказалась от госпитализации. Площадь горения составила 1 квадратный метр, огонь ликвидировали до прибытия пожарных.

Ранее сообщалось, что в Первомайске из-за неосторожного обращения с огнем погиб мужчина.