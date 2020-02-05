На Николаевщине количество закрытых на карантин школ возросло до 80

В Николаевской области по состоянию на 11 часов 5 января в 80 учреждениях общего среднего образования приостановлено ​​образовательный процесс из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.

В городе Николаеве временно закрыли 61 школу, по области – 19.

В Николаеве уже закрыты школы № 30,31, 23, 13, 45, 33, 36, 44, 48, 56, 6, 18, 14, 19, 10, 40, 17, 3, 27, 53, 60, 26, 42, 56, 39, 50, 16, 25, 51, 15, 43, 54, 47, 28, 34, 4, 7, 12, 64, 65, 46, 57, 35, 11 , 20, 22, 24, 29, 32, 49, 61; Николаевские гимназии № 1, 2, 4, 41; Николаевский юридический лицей, Николаевский муниципальный коллегиум имени Владимира Дмитриевича Чайки; Николаевский юридический лицей; НСШИиПР «Академия детского творчества», экономические лицеи № 1,2.

С 6 февраля также приостановят учебный процесс в Николаевской гимназии № 3 и в школе № 21.

Также в Березанская ОТГ на карантин закрыты: Калиновская школа; в Новобугском районе – Новобугская гимназия, школы № 4, 7, 10, школы в Софиеевке и Уьяновке; в Коблевской ОТГ: школа в Рыбаковке; в Березанском районе: Краснянская и Тузловская школа: школа в Галицинивской ОТГ; в Арбузинской ОТГ – все школы; в Березнеговатском районе: Березнеговатская школа, школы №1 и 2.

Напомним, что всего в Николаевской области по состоянию на 3 февраля из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ был прекращен учебный процесс в 66 школах.