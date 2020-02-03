На Николаевщине на карантин закрыли 66 школ

В Николаевской области по состоянию на 11:30 3 февраля в 66 учреждениях общего среднего образования приостановлен ​​образовательный процесс из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Об этом сообщили в департаменте образования и науки Николаевской облгосадминистрации.

В городе Николаеве на карантин школы № 31, 23, 13, 45, 33, 56, 6, 18, 14, 19, 10, 40, 17, 3, 27, 53, 60, 26, 42 , 50, 16, 25, 51, 15, 43, 54, 47, 28, 34, 4, 7, 12, 64, 65, 46,57, 35, 11, 20, 22, 24, 29, 32, 49 , 61; Николаевские гимназии № 1, 2, 4, 41; Николаевский юридический лицей, Николаевский муниципальный коллегиум имени Владимира Дмитриевича Чайки; Николаевский юридический лицей; НСШИиПР «Академия детского творчества», экономические лицее № 1,2 .

В Баштанской ОТГ на карантин закрыли местную гимназию; в Березанской ОТГ – Березанскую школу I - III ступеней; в Новобугском районе – Новобугскую гимназию и школы № 1, 4, 7, Софиевскую школу; в Коблевской ОТГ – Рыбаковскую школу; в Арбузинской ОТГ – школу в Ивановке; в Березанском районе – Краснянскую и Тузловскую школы; в Галицинивской ОТГ – Галицинивскую школу.

Напомним, что по состоянию на 31 января в Николаевской области на карантин было закрыто 55 учебных учреждений.