Еще в двух районах Николаевщины объявили карантин в школах – всего закрыли 55 учебных учреждений по всей области

В Николаевской области карантин объявили еще в нескольких школах в Новобугском и Березанском районах.

Об этом сообщает пресс-служба управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации.

В Березанской ОТГ предварительно до 3 февраля закрыли Березанскую школу I - III ступеней Березанского поселкового совета.

В Новобугском районе закрыли гимназию, школу №4, №7, №1 и Софиевскую школу I-III ступеней.

Отметим, что всего на данный момент в Николаеве и области закрыто 55 учебных заведений. Занятия пришлось приостановить из-за большого количества заболевших ОРВИ.

Как известно, с 23 и 30 января на карантине находятся следующие школы Николаева: № 24, 61, 29, 49, 11, 20, 32, 22, гимназии № 2, 41, Академия детского творчества, Юридический лицей, Муниципальный коллегиум имени В.Д. Чайки. С 30 января возобновила образовательный процесс школа №1 имени Олега Ольжича.

С 31 января еще в 20 школах Николаева объявили карантин: №35, 50, 16, 25, 51, 15, 54, 47, 28, 34, 7, 12, 64, 65, 46, 43 имени К.Ф. Ольшанского, №4 имени Б.И. Молчанова, №57 имени Т. Г. Шевченко, гимназия №4, Первая украинская гимназия имени Н. Аркаса.