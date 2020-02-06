В Николаеве на карантин закрылись все школы

В четверг, 6 февраля, по состоянию на 11:00 в 90 учреждениях общего среднего образования Николаевской области приостановили ​​образовательный процесс из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ. Кроме того в связи с погодными условиями 6 февраля закрыты школы и дошкольные учреждения Галициновской ОТГ – 9 учебных заведений.

Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.

В городе Николаеве на карантин закрыли 67 школ, а на территории области – 23.

Таким образом, в Николаеве на карантине закрыты все учебные заведения среднего образования. С сегодняшнего дня учебный процесс приостановят в Николаевской гимназии № 3 и в школе № 21.

Напомним, что 5 января из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ был прекращен учебный процесс в 80 учреждениях общего среднего образования.