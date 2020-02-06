В Днепро-Бугском лимане ожидается серьезный спад уровня воды – в Николаеве Ингул уже «отошел» от берега

В Днепро-Бугском лимане до конца суток 6 февраля ожидается спад уровня моря.
Об этом со ссылкой на Украинский гидрометцентр сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины.
Спад уровня моря ожидается с достижением стихийных отметок (II уровень опасности, оранжевый).
В ведомстве сообщают, что ожидаемое явление вызовет осложнения работы предприятий морской отрасли и морского транспорта.
Отметим, что Днепро-Бугский лиман также охватывает водную территорию Николаевской области.
Кроме того, в Николаеве замечается спад уровня воды в реке Ингул в районе нижнего БАМа приблизительно на 1 метр.
Тем временем на противоположной стороне уровень воды в реке тоже упал вдоль береговой линии.
Ранее сообщалось, что экологи считают, что в этом столетии на Николаевщине 80 сел могут уйти под воду, а областной центр немного подтопит.