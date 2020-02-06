В Днепро-Бугском лимане ожидается серьезный спад уровня воды – в Николаеве Ингул уже «отошел» от берега

В Днепро-Бугском лимане до конца суток 6 февраля ожидается спад уровня моря.

Об этом со ссылкой на Украинский гидрометцентр сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Спад уровня моря ожидается с достижением стихийных отметок (II уровень опасности, оранжевый).

В ведомстве сообщают, что ожидаемое явление вызовет осложнения работы предприятий морской отрасли и морского транспорта.

Отметим, что Днепро-Бугский лиман также охватывает водную территорию Николаевской области.

Кроме того, в Николаеве замечается спад уровня воды в реке Ингул в районе нижнего БАМа приблизительно на 1 метр.

Тем временем на противоположной стороне уровень воды в реке тоже упал вдоль береговой линии.

Ранее сообщалось, что экологи считают, что в этом столетии на Николаевщине 80 сел могут уйти под воду, а областной центр немного подтопит.