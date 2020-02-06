СБУ задержала подозреваемого в поджоге автомобиля львовских журналистов

В Одессе СБУ задержала жителя Хмельницкой области, который подозревается в поджоге автомобиля, принадлежащего львовским супругам-журналистам Галине и Василию Терещук.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Напомним, что поджог случился в полночь, 30 января, во Львове. Неизвестный человек поджег автомобиль, принадлежащий журналистке Радио Свобода Галине Терещук. Никто не пострадал. По словам свидетелей, к машине подошел человек с закрытым лицом, который положил под щетки на лобовом стекле автомобиля пакеты, поджег их и убежал.

Подозреваемый после поджога направился в Одессу. Зафиксировано, что после бегства с места поджога исполнитель несколько раз менял внешний вид. Ему сообщили о подозрении по части 2 статьи 194 («Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное общеопасным способом через поджог») Уголовного кодекса Украины. Устанавливается причастность к поджогу других лиц, в том числе личность заказчика.

Напомним, что ранее в Николаеве ночью неизвестные на стоянке подожгли автомобиль «Lexus».