В Индии у жителей многоэтажки вместо воды из кранов потек алкоголь

У жителей многоэтажки в индийском штате Керала на юге страны из кранов вместо воды начал течь алкоголь. Выяснилось, что он случайно попал в водопровод по вине местных властей.

Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на «BBC».

Инцидент произошел утром в понедельник, 3 февраля. Тогда жители одного из домов в Керале заметили, что из кухонных кранов вместо воды начала течь «смесь пива, коньяка и рома».

- Мы были в таком шоке, - прокомментировал журналисту BBC один из жителей. - Дети не смогли пойти в школу, даже взрослые не вышли на работу.

Жители дома обратились к местным властям за помощью. Выяснилось, что вблизи были закопаны цистерны с 6 тысячами литров алкоголя, которые ранее конфисковали по решению суда. Однако алкоголь просочился через почву в колодец, откуда вода идет к дому.

И хотя местные власти признали ошибку и начали очищать воду от алкоголя, еще где-то месяц жильцы дома не смогут нормально пользоваться водопроводом. Пока людям поставляют питьевую воду отдельно. К слову, Керала является штатом, где потребляют больше всего алкоголя в Индии.

Напомним, что ранее в Николаеве остановили грузовик, в котором было 15 тонн спирта и оборудование для подпольного цеха.