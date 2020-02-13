На трассе на Николаевщине микроавтобус слетел с дороги, перевернулся и врезался в отбойник – пострадали семь человек

Утром в четверг, 13 февраля, на 50 км автодороги Н-24 «Благовещенское-Николаев» в Первомайском районе, возле железнодорожного переезда неподалеку села Лукашевка произошло дорожно-транспортное происшествие при участии микроавтобуса «Nisan», в результате которого пострадали семь человек.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Авария произошла около 5:20. 63-летний водитель, управляя микроавтобусом «Nisan» и двигаясь в направлении Херсона, по предварительным данным, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где перевернулся и столкнулся с металлическим отбойником.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель транспортного средства и шесть его пассажиров в возрасте от 20 до 64 лет получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в местную больницу.

Сейчас решается вопрос о внесении события в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 286 Уголовного Кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Напомним, как в Николаеве столкнулись микроавтобус и кроссовер, в результате чего пострадали два человека.