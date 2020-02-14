Французского писателя подозревают в педофилии – в своих текстах он описывал отношения с детьми

Французского писателя Габриэля Мацнева 12 февраля вызвали в суд — в рамках расследования дела о педофилии. 83-летнего литератора, родившегося в семье эмигрантов из России, подозревают в том, что он вступал в сексуальные отношения с несовершеннолетними.

Об этом пишет Медуза.

Поводом для расследования, стала опубликованная в январе книга Ванессы Спрингоры «Согласие», в которой она рассказала о своих отношениях с Мацневым (в книге она использует только его инициалы, но в интервью не скрывает, что речь идет именно о нем) в 1980-х — на момент описанных событий ей было 14, а Мацневу 50.

В «Согласии» описано, как Мацнев встречал ее после школы и как они жили в отеле, избегая полиции, получившей сообщения о том, что у писателя отношения с несовершеннолетней. При этом Спрингора считает, что Мацнев не боялся уголовного преследования — он был уверен, что его поддержит президент Франции Франсуа Миттеран (известно, что глава государства восхищался его творчеством и приглашал на обед).

Мацнев никогда не скрывал того, что у него были отношения с несовершеннолетними — он многократно описывал это в своих текстах. В 1974 году вышло его эссе «Младше 16», в котором он называл детей «особым третьим полом» и писал: «Самые чувственные существа, которых я знал в своей жизни, это двенадцатилетний мальчик и пятнадцатилетняя девочка», — цитирует «Дождь». Известно, что в середине 1980-х на Филиппинах он занимался секс-туризмом и покупал услуги мальчиков 8-12 лет.

После отношений со Спрингорой писатель продолжил публиковать тексты, в которых описывал свои связи с несовершеннолетними. По словам Спрингоры, это травмировало ее еще больше. Сам писатель заявил, что занимался сексом с ней по обоюдному согласию. Также он сказал, что сожалеет о событиях на Филиппинах, он не считал, что совершает преступление. The New York Times пишет, что писатель узнал о публикации «Согласия» за несколько месяцев до выхода книги и покинул Францию. Сейчас он живет в Италии.

После выхода книги Спрингору допросили, теперь следствие ищет других жертв писателя. Пострадавших и свидетелей, у которых есть любая информация об отношениях Мацнева с несовершеннолетними, независимо от того, когда это было, попросили связаться с полицией.

Мацнева уже лишили государственного пособия для известных писателей, которые сами не могут себя обеспечивать. Министр культуры Франк Ристер призвал лишить его наград. Три издательства, в том числе крупнейшее во Франции Gallimard, перестали продавать книги Мацнева.

Во Франции запрещены отношения с несовершеннолетними до 15 лет, однако они автоматически не признаются изнасилованием. Максимальный срок «за сексуальное посягательство» на человека младше 15 лет во Франции составляет пять лет, максимальный срок за изнасилование несовершеннолетних — 20 лет.

Летом 2018 года в стране приняли закон, согласно которому срок давности для преступлений, связанных с педофилией, увеличен с 20 до 30 лет с момента наступления совершеннолетия. В контексте дела Мацнева во Франции вновь начали обсуждать законодательное установление «возраста осознанного согласия», которого во Франции сейчас нет.

Ранее сообщалось, что в Румынии 57-летний автомеханик изнасиловал и расчленил девочку-подростка – ее останки нашли в бочке.