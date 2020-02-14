В Николаеве и области за сутки горели хозпостройка, кухня в частном доме и деревянное сооружение

В четверг, 13 февраля, в Службу спасения поступило три сообщения о пожаре в Николаевском и Очаковском районах, а также в городе Николаев.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Сообщение о пожаре на улице Молодежная в селе Кринички Николаевского района поступило в 12:35 на пункт связи 19-й государственной пожарно-спасательной части. По прибытию на место дежурным отделением части установлено, что огнем охвачена хозяйственная постройка, и есть угроза распространения огня на жилой дом. Благодаря принятым мерам, пожар на площади 20 метров квадратных в 13:05 локализовали, а в 13:26 ликвидировали, ее вероятная причина - неосторожное обращение с огнем.

От ГСЧС работала 1 единица техники и 5 человек.

Второй случай произошел в 14:05. По экстренному номеру «101» поступило сообщение о пожаре помещении кухни на втором этаже двухэтажного жилого дома на улице Террасная города Николаева. На место направлены пожарные 2-й и 3-й государственных пожарно-спасательных частей. Благодаря слаженным действиям спасателей пожар на площади 5 квадратов в 14:20 локализовали, в 14:22 ликвидировали, его причина устанавливается.

Работало 2 единицы техники и 10 человек.

Также ночью пожарные 22-й ГПСЧ выезжали на пожар деревянного сооружения на улице Курортной в Очакове.

Напомним, как на Николаевщине во время пожара сгорела крыша жилого дома.