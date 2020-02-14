В Николаеве во время пожара погибла женщина

В Николаеве 14 февраля произошел пожар в летней кухне на территории частного домовладения на улице Братской.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

О пожаре спасателям сообщили в 8:04. По указанному адресу направили два отделения пожарно-спасательной части и дежурную смену оперативно-координационного центра. По прибытию выяснилось, что огонь охватил здание целиком и в горящем помещении может находиться женщина. Пожарные обнаружили в летней кухне тело погибшей.

Пожилого мужчину, который также живет в этом здании и находился во дворе, с ожогами лица и рук доставили в больницу. В 10:10 пожар площадью 30 кв.м ликвидировали, его причина устанавливается.

Напомним, что ранее в Николаеве во время пожара едва не погиб мужчина.