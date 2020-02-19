К берегам Ирландии прибило «корабль-призрак», который больше года дрейфовал в Атлантическом океане

Сухогруз-призрак «Альта» прибило к берегам графства Корк на юге Ирландии в результате мощного шторма «Деннис». Огромное судно, которое выбросило на камни, заметили жители рыбацкой деревушки Балликоттон.

Об этом сообщает «ВВС».

Вероятно, брошенный сухогруз более года дрейфовал в Атлантическом океане, начав свой путь с Бермудских островов в 2018 году. Это судно успело сменить немало названий и владельцев. Известно, что его построили в 1976 году, до недавнего времени сухогруз ходил под флагом Танзании.

В сентябре 2018 года судно совершало рейс из Греции на остров Гаити. Посреди Атлантики на «Альте» внезапно отключилось электричество, судно 20 дней дрейфовало в 2100 километрах к юго-востоку от Бермудских островов. Когда у экипажа закончились запасы провизии, на помощь пришла Береговая охрана США, которая доставила морякам еду на вертолетах.

Rescue 117 was tasked earlier today to a vessel aground near Ballycotton, Cork. There was nobody on board. Previously the @USCG had rescued the 10 crew members from the vessel back in September 2018. The vessel has been drifting since and today came ashore on the Cork coastline. pic.twitter.com/NbvlZ89KSY — Irish Coast Guard (@IrishCoastGuard) February 16, 2020

Однако после появления новостей о приближении урагана власти приняли решение эвакуировать десять членов экипажа и доставить их в Пуэрто-Рико. Поврежденное судно оставили без экипажа. В сентябре 2019 года этот сухогруз заметил патрульный корабль британского Королевского военно-морского флота «Протектор».

Как сообщает управа графства Корк, специалисты не нашли видимых признаков загрязнения окружающей среды в том районе, куда прибило сухогруз. В ближайшее время местные власти примут решение, что делать с судном.

Напомним, что ранее исследователи нашли затонувший корабль, который пропал в Бермудском треугольнике почти 100 лет назад.