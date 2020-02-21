Ситуация в Новых Санжарах: Аваков заявил, что к протестам могут быть причастны политики

В Новых Санжарах Полтавской области, куда эвакуировали украинцев из Китая, в пятницу, 21 февраля, сохраняется спокойная обстановка. Состояние украинцев, которые находятся на карантине, нормальное.

С событиями, которые происходили 20 февраля, можно ознакомиться по этой ссылке.

Информация постоянно обновляется…

10:11 По состоянию на утро 21 февраля у санатория Нацгвардии в пгт Новые Санжары, куда привезли на 14-дневное наблюдений эвакуированных из Китая граждан, все спокойно. Об этом с места вчерашних событий в Полтавской области сообщает Радио Свобода.

По данным источника, у медцентра уже нет бойцов Нацгвардии, а подъездные дороги разблокированы. Протестов у зданий санатория также нет, а полиции в поселке стало «значительно меньше».

10:04 Одна из эвакуированных украинок - Александра Волкова - показала, в каких условиях они будут отбывать карантин.

Она опубликовала в Stories в Instagrim видео из комнаты, в которой их поселили. На нем видно старые кровати и другая мебель, а также двери, у которых даже нет замка, зато есть ключ. Также женщина жалуется на то, что душ ударил ее током.

Евакуйовані через коронавірус з китайського Уханя нині перебувають у Медичному центрі Нацгвардії в Нових Санжарах на Полтавщині — українка Олександра Волкова поділилася відео про умови у своїй кімнаті. Обережно, лайка pic.twitter.com/PAORDEJgwM — hromadske (@HromadskeUA) February 21, 2020

10:02 Появилось видео, как Президент Владимир Зеленский позвонил украинке Анастасии Зинченко, которая осталась в китайском Ухани из-за невозможности вывезти собаку Мишу.

09:58 Жители Новых Санжар Полтавской области грозились сжечь санаторий с украинцами, которые были эвакуированы из Китая. Соответствующее видео опубликовал у себя в Facebook Владимир Компаниец.

На видео слышно, как жители Новых Санжар выкрикивают угрозы в адрес эвакуированных украинцев.

«Что делать? Жечь будем, подожжем вместе с ними! За наших детей, за наших маленьких детей, которые только родились и еще не жили. Чтобы они у себя заражались», — кричала одна из женщин.

09:48 Тем временем из-за ситуацию в Новых Санжарах на внеочередную сессию собираются депутаты Полтавского областного совета.

09:37 Медицинский центр Национальной гвардии «Новые Санжары», куда вчера вечером доставили людей, эвакуированных из Китая, будут охранять 300 нацгвардейцев. Об этом в ходе брифинга в Новых Санжарах заявил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщается на сайте Кабмина.

Руководитель правительства отметил, что 100 бойцов Нацгвардии находятся в резерве, а в регионе усилено круглосуточное патрулирование.

Гончарук отметил, что все прибывшие из КНР проверены, симптомов острых респираторных заболеваний ни у кого не обнаружено, люди в полной безопасности.

«Поговорили с людьми, которые находятся в санатории. Убедились, что здесь есть все необходимое. Объект находится под охраной и наблюдением медиков-инфекционистов. Ситуация под полным контролем правительства», — сказал он.

Вместе с эвакуированными останутся трое медиков, которые сопровождали их из Китая. В санатории к ним присоединился еще один медик.

09:34 Глава МВД Арсен Аваков считает, что к протестам в Новых Санжарах против размещения эвакуированных из Уханя людей могут быть причастны политические и деловые круги Украины. Об этом он заявил эфире ток-шоу «Право на власть».

На вопрос, не «торчат ли уши политиков» в протестах против размещения эвакуированных, министр ответил:

– Некоторые «уши» мы тоже увидели и я думаю, что мы не оставим это без внимания. Эти «уши» и политической, и бизнес свойства, – сказал Аваков.

Кроме того, Аваков считает, что утром, то есть сегодня, 21 февраля, участники протестов «посмотрят на факты по иному».

– А многие простите за глупость, проспятся и посмотрят на эти вещи с другой стороны, - заявил министр.

09:29 А тем временем в Микулинцах Тернопольской области люди третий день продолжают дежурить на блокпостах. Жители боятся, что эвакуированных из Китая еще могут привезти в санаторий «Медоборы», передает «Медиатор».

Местные жители перекрыли въезд в Конопкивку, где расположено санаторно-курортное учреждение.

09:12 Как сообщает ТСН, утром в Новых Санажарах, где вчера весь день проходили беспорядки, спокойно и на улицах почти нет людей.

Также отмечается, что со времени прибытия украинцев в санаторий на карантин, медики не зафиксировали у них никаких отклонений показателей здоровья. Проверки здоровья проходят систематически.

В поселке и возле самого медцентра усилено охраняют правопорядок сотрудники полиции.