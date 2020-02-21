Один из пострадавших при взрыве топливного бака в Первомайске скончался в больнице

Мужчина, которого госпитализировали после взрыва топливного бака в гаражном кооперативе в Первомайске скончался в больнице.

Об этом речь идет в оперативной сводке ГУ ГСЧС Украины по состоянию на 7:00 21 февраля 2020 года.

Как известно, 20 февраля в 16:10 на пункт связи 23-й государственной пожарно-спасательной части поступило сообщение о громком звуке, похожем на взрыв, в одном из гаражей авто гаражного кооператива «Звезда» по улице Коротченко. Установлено, что во время сварочных работ бака из-под горючего грузового автомобиля произошел взрыв, в результате чего один человек погиб на месте, еще двое пострадали.

В утренней сводке отмечается, что погибли двое, а одного человека госпитализировали в тяжелом состоянии.

В 16:40 пожар ликвидировали на площади один квадратный метр. Разрушений строительных конструкций нет. От ГСЧС привлекалось десять человек и две единицы техники.

Напомним, как 10 февраля в Ингульском районе Николаева на станции технического обслуживания из-за взрыва пострадал работник.