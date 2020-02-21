На Николаевщине за сутки произошло четыре пожара в частном секторе

За прошедшие сутки, 20 февраля, в частном секторе Николаевской области произошло четыре пожара.

Об этом сообщают в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Первый пожар хозяйственного здания возник на ул. 8 марта села Троицкое Новоодесского района. В этот же день на улице Космонавтов пгт Березнеговатое, в результате неосторожности при курении хозяина, возник пожар в одной из комнат частного жилого дома. Спасатели 9-й государственной пожарно-спасательной части оперативно ликвидировали пожар площадью 12 квадратных метров, не допустив распространения огня на смежные помещения.

В свою очередь, пожарные 14-й ГПСЧ тушили пожар скирды соломы на территории частного домовладения по улице Центральной села Викторовка Доманевского района. Предполагаемая причина его возникновения - неосторожное обращение с огнем. Силами дежурного караула уберегли от огня рядом расположенные жилой дом и хозяйственную постройку.

Ночью дежурное отделение 8-й ГПСЧ привлекалось к тушению возгорания потолка в жилом доме на улице Центральной села Малахово Березанского района. Предполагаемая причина - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Всего от ГСЧС работали 3 единицы техники, 12 человек личного состава. Обстоятельства выясняли сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине спасатели снова тушили пожары на открытых территориях – в одном случае предполагают поджог.