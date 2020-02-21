Полиция расследует обстоятельства взрыва в гараже в Первомайске, из-за которого двое мужчин погибли

Полиция открыла уголовное производство из-за взрыва топливного бака в одном из гаражей в Первомайске, в результате чего двое мужчин погибли.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, 20 февраля в Первомайске в одном из гаражей кооператива «Звезда» произошел взрыв топливного бака, в результате чего один человек погиб на месте, еще двое пострадали. Позже стало известно, что один из пострадавших скончался в больнице.

Во время проведения первоочередных следственных действий полицейские выяснили, что трое местных жителей в гараже варили сварочным аппаратом топливный бак грузового автомобиля от дизельного топлива. В результате проведения указанных ремонтных работ произошел взрыв, в результате которого 32-летний владелец гаража от полученных травм погиб на месте, а двое других мужчин 29-ти и 49-лет с телесными повреждениями разной степени тяжести были доставлены в реанимационное отделение местной больницы, где в течение часа старший из пострадавших скончался.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, криминалист и оперуполномоченные.

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 2 статьи 270 Уголовного Кодекса Украины «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности», санкцией которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины указанного события, ожидаются на выводы специалистов. Следственные действия продолжаются.