В Черновицкой области семье, вернувшейся из Китая, односельчане устроили травлю и заставили изолироваться

В Черновицкой области семье, которая вернулась из поездки в Китай, устроили бойкот и ей пришлось закрыться в доме из-за паники односельчан.

Об этом говорится в сюжете «ТСН».

Галина Думанская с 4-летним сыном Назаром, больным ДЦП, вернулись из Китая после лечения, на которое мальчика возили каждый год. После того, как в КНР вспыхнул коронавирус, семье пришлось срочно вылетать в Украину.

За время, которое потребовалось женщине с ребенком для перелета, их проверяли как минимум четыре раза заграничные врачи. Когда семья вернулась в родное село Долиняны, односельчане встретили ее крайне недружелюбно и устроили матери с ребенком настоящую травлю.

- На это ответили бунтом таким серьезным, люди начали критиковать меня, что мы совершили преступление, потому что мы не прошли обследование в Борисполе, я не знаю какое, — сказала мать семейства.

По словам женщины, ущемлять начали даже ее старшую дочь, которая в Китае не была. Из-за этого Галина с детьми закрылась дома на вынужденный «карантин» и выходила с детьми во двор, только чтобы подышать свежим воздухом, на несколько минут.

Женщина обратилась к медикам для того, чтобы они взяли у семьи кровь на анализы и местные жители успокоились. Тем не менее, то, что врачи приехали к Галине домой в защитных комбинезонах, напугало односельчан еще больше и они стали требовать у старосты полной изоляции семьи.

- Телефон был красный, у меня паника. Директор школы говорит — приходят родители из этого класса, плачут, потому что пустили девочку, в третьем классе девочка. Забирают детей, — рассказала староста Долинян Валентина Дудчак.

Отец Галины, Анатолий Деревянко, обратился в сельсовет, чтобы узнать, за что устроили травлю его дочери и внукам. На свой запрос он получил требование надеть защитную маску и заявление о том, что его семья привезла в Долиняны из Китая коронавирус.

Заместитель руководителя ОТГ Анатолий Мигалатюк сказал, что на самом деле жителей села взволновало то, что семья не прошла обследование в аэропорту «Борисполь».

Заточение семьи в собственном доме длится почти две недели, в понедельник должен закончиться срок «карантина», при этом уже больше недели ожидаются результаты анализов из Киева.

Галина позвонила старосте для того, чтобы узнать, можно ли с понедельника семье выходить из дома, на что та ей ответила отказом. По ее словам, карантин обычно оглашается на 30-40 дней.

- Насчет инкубационного периода карантина — вы все выдержали, как положено, и пусть не переживает староста, — заверяет руководитель отдела Черновицкого лабораторного центра Юрий Падурару.

Он отметил, что семье не обязательно ждать получения результатов анализов, так как Галина и ее дети абсолютно здоровы.

Как известно, в четверг, 20 февраля, в аэропорту Харькова встретили борт SkyUp, который эвакуировал украинцев из Уханя. Было решено вести их в медцентр села Новые Санжары (Полтавская область), однако местные жители вышли на митинг против этого и перекрыли дорогу. Их пытаются оттеснить силовики.