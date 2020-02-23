Спасатели потушили пожар на свалке в пригороде Николаева и на складе в Первомайске

В субботу, 22 февраля, николаевские спасатели привлекались для тушения пожара на свалке в селе Мешково-Погорелово Витовского района и на складе в городе Первомайске.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Сообщение о пожаре на свалке поступило на экстренный номер «101» в 00:02.

«По указанному адресу прибыли пожарные 4-й и 16-й Государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Было выяснено, что горел мусор на площади 1000 кв м. Спасатели в 00:35 локализовали пожар, в 3:20 – полностью ликвидировали. Тушение осложняло большое накопление мусора, под которым постоянно оказывались новые очаги горения», – говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем со стороны неустановленного лица. От ГСЧС работали восемь человек, две пожарные автоцистерны.

А в 17:34 в Службу спасения от местного жителя поступила информация о пожаре на объекте по улице Чернецкого в городе Первомайске.

«По указанному адресу были направлены два отделения 23-й Государственной пожарно-спасательной части, местная пожарная охрану «Подгородняя» и добровольная пожарная команда завода «Дизельмаш». По прибытию стало известно, что пожар возник в одном из складов и охватил площадь 100 кв м. Здесь горели деревянные стеллажи, поролон, корпуса коек. От огня спасено два рядом расположенных складские здания и столярный цех. В 18:10 пожар локализовали, в 18:50 – ликвидировали», – говорится в сообщении.

Всего от ГСЧС в тушении пожара были задействованы восемь человек и две единицы техники, три работника и одна автоцистерна от МПО «Подгородняя» и еще два человека и один автомобиль от ДПК «Дизельмаш». Дополнительно работали аварийная бригада Первомайского филиала АО «Николаевоблэнерго» и представители полиции. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электросети.

Напомним, в этот же день в поселке на Николаевщине горел строительный магазин.