В Николаеве в частном доме загорелся утеплитель – мужчина попытался самостоятельно потушить пожар, но получил ожоги

Вечером в воскресенье, 23 февраля, в Корабельном районе Николаева произошел пожар в частном доме, в результате попытки тушения которого пострадал мужчина.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевсой области.

В 20:42 в Службу спасения по телефону «101» поступила информация о пожаре частного жилого дома, расположенного на улице Знаменский.

По вызову направлены два отделения 5-й государственной пожарно-спасательной части и дежурная смена оперативно-координационного центра. По приезду стало известно, что хозяин дома заметил, как из-под утеплителя фасада дома начал выходить дым и попытался самостоятельно потушить возгорание. Об этом он сразу сообщил спасателям.

Пожарные в 20:55 пожар площадью 1 квадратный метр локализовали, в 21:00 - ликвидировали без дальнейшего распространения внутрь дома. Как выяснилось, во время самостоятельных попыток разбора утеплителя, 40-летний мужчина получил ожоги верхних конечностей II-III степени. Медики, прибывшие на место, оказали первую медицинскую помощь, от госпитализации пострадавший отказался.

От ГСЧС привлекалось 10 человек, три единицы техники. На месте также работали сотрудники полиции. Причина пожара устанавливается.

Напомним, как за сутки на Николаевщине восемь раз возникали пожары – на одном из них женщина получила ожоги лица и рук.