Херсонские пограничники, ставшие свидетелями столкновения масловоза и микроавтобуса на Николаевщине, первыми оказывали помощь пострадавшим

Херсонские пограничники оказывали помощь людям, пострадавшим в результате столкновения микроавтобуса с пассажирами и масловоза в Николаевской области.

Об этом сообщается на странице МВД в Facebook.

Как известно, в Николаевской области в субботу вечером, 22 февраля, на трассе М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» в отрезке между селами Половинками и Благодаровка произошло дорожно-транспортное происшествие с участием масловоза и пассажирского микроавтобуса. Тогда восемь человек обратились за медицинской помощью.

«Во время специальных мероприятий по контролю за соблюдением режима в приграничных районах военнослужащие Херсонского отряда стали свидетелями ДТП - грузовик выехал на встречную полосу движения и столкнулся с пассажирским микроавтобусом», – говорится в сообщении.