В МВД рассказали о служебных собаках, которые спасли жизнь пенсионеру и мальчику в двух областях Украины

В Полтавской и Одесской областях служебные собаки помогли разыскать пропавших людей.

Об этом сообщают в Министерстве внутренних дел Украины.

Так, в полицию сообщили об исчезновении 75-летнего жителя села Стаси. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и кинолог со служебной собакой Зейт из Полтавы. Овчарка сразу взяла след пропавшего человека и повела по нему полицейских.

Местного жителя нашли в "барском овраге" села лежащим на земле в беспомощном состоянии. Его укутали в теплую одежду и сразу вызвали карету экстренной медицины. Врачи прибыли мгновенно и забрали мужчину в медицинское учреждение.

В Днепропетровской области служебная собака Лаки помогла полицейским разыскать пропавшего мальчика. 13-летний мальчик вечером ушел из дома и не вернулся.

Немецкая овчарка Лаки взяла след от заброшенного здания, где скрывался парень. Уже вскоре Лаки привел полицейских к месту, где находился ребенок. К счастью, мальчик вернулся домой невредимым.

Напомним, что ранее в Николаеве служебная овчарка нашла пропавшую в Матвеевском лесу 12-летнюю девочку.