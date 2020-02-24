Стало известно об одной погибшей в ДТП в центре Николаева, когда «Range Rover» врезался в «маршрутку»

В ДТП в центре Николаева, в котором столкнулись «Range Rover» и маршрутное такси, погибла девушка.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Напомним, что в этом ДТП на перекрестке улицы Московская и Центрального проспекта автомобиль «Range Rover» врезался в маршрутное такси. Во время ДТП, по предварительным данным, на этом перекрестке не работали светофоры.

От удара маршрутка перевернулась на бок. Сообщалось, что с места ДТП в больницу доставили четырех человек, среди которых водители «Range Rover» и «Руты».

Девушка получила тяжелые травмы, её доставили в больницу, но к сожалению, она умерла в приемном покое. Точный возраст погибшей пока неизвестен, ей было около 30 лет.