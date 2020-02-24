В Николаеве из-за шквального ветра деревья упали на теплосеть – 10 домов и детсад остались без тепла

В понедельник, 24 февраля, в Николаеве из-за падения деревьев на надземные тепловые сети ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» ряд домов остался без отопления.

Об этом сообщается на странице ОКП в Facebook.

Как известно, в Николаеве до конца суток 24 февраля объявили штормовое предупреждение. По городу непогода повалила уже более 100 деревьев, сорвано несколько десятков крыш.

Данные тепловые сети проходят от котельных Карпенко, 51А и Самойловича, 42. Без централизованного теплоснабжения остались следующие жилые дома:

- ул. Карпенко 57, 57/1, 61, 63, 65, 67;

- ул. Олега Ольжича 3Г, 7А;

- пр. Богоявленский 327/2, 325/1;

- детский сад по улице Корабелов, 20.