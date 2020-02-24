В Николаеве из-за шквального ветра деревья упали на теплосеть – 10 домов и детсад остались без тепла

В понедельник, 24 февраля, в Николаеве из-за падения деревьев на надземные тепловые сети ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» ряд домов остался без отопления.
Об этом сообщается на странице ОКП в Facebook.
Как известно, в Николаеве до конца суток 24 февраля объявили штормовое предупреждение. По городу непогода повалила уже более 100 деревьев, сорвано несколько десятков крыш.
Данные тепловые сети проходят от котельных Карпенко, 51А и Самойловича, 42. Без централизованного теплоснабжения остались следующие жилые дома:
- ул. Карпенко 57, 57/1, 61, 63, 65, 67;
- ул. Олега Ольжича 3Г, 7А;
- пр. Богоявленский 327/2, 325/1;
- детский сад по улице Корабелов, 20.
«При наступлении благоприятных погодных условий работники ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» оперативно проведут ремонтные работы на данной тепловой сети. Извиняемся перед горожанами за временные неудобства. При подключении Вам сообщим дополнительно», - говорится в сообщении.