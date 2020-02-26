На Львовщине служебная собака нашла в запаске машины 20 килограмм гашиша

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На Галицкой таможне служебная собака по кличке Боня помогла найти почти 20 килограмм гашиша в запаске автомобиля.

Об этом сообщается на странице таможни в Facebook.

«Во время осмотра автомобиля, в котором принимала участие наша служебная собака Боня, в запасном колесе было обнаружено вещество растительного происхождения коричневого цвета, спрессованное в виде хоккейных шайб и брикетов. Все было упаковано в полиэтиленовые вакуумные пакеты. Ориентировочная масса - около 20 килограмм», - говорится в сообщении.

По данному факту проинформированы компетентные службы. Продолжаются неотложные следственные действия.

Ранее сообщалось, что в МВД рассказали о служебных собаках, которые спасли жизнь пенсионеру и мальчику в двух областях Украины.

Мила Волкова

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