На Львовщине служебная собака нашла в запаске машины 20 килограмм гашиша

На Галицкой таможне служебная собака по кличке Боня помогла найти почти 20 килограмм гашиша в запаске автомобиля.

Об этом сообщается на странице таможни в Facebook.

«Во время осмотра автомобиля, в котором принимала участие наша служебная собака Боня, в запасном колесе было обнаружено вещество растительного происхождения коричневого цвета, спрессованное в виде хоккейных шайб и брикетов. Все было упаковано в полиэтиленовые вакуумные пакеты. Ориентировочная масса - около 20 килограмм», - говорится в сообщении.

По данному факту проинформированы компетентные службы. Продолжаются неотложные следственные действия.

Ранее сообщалось, что в МВД рассказали о служебных собаках, которые спасли жизнь пенсионеру и мальчику в двух областях Украины.