В центре Николаева загорелся автомобиль

Днем в среду, 26 февраля, в Николаеве на улице Большая морская загорелся автомобиль «BMW».

Соответствующее видео опубликовали очевидцы в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области».

На записи можно заметить, как передняя часть автомобиля охвачена огнем, а спустя несколько секунд после начала видео сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям начали тушить пожар. Вероятно, авто загорелось во время движения. Обстоятельства инцидента выясняются.

Обновлено в 17:30 В Госслужбу по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области уточнили, что сообщение поступило в 15:06. К месту направлены дежурные караулы 2-й, 3-й государственных пожарно-спасательных частей и оперативно-координационный центр.

По прибытию установлено, что во время движения авто из-под капота начал подниматься густой дым, а после остановки огонь охватил переднюю часть транспортного средства. Водитель легковушки пытался самостоятельно потушить пламя, но не смог. С помощью генератора пены средней кратности пожарные ликвидировали пожар на площади 2 квадратных метра в 15:21.

К тушению от ГСЧС привлечены три единицы техники и 10 человек личного состава.

Причина возгорания и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, как ночью в центре Николаева сгорели два припаркованных рядом автомобиля.