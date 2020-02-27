В Тернополе патрульные на руках принесли в больницу подростка, который потерял сознание на улице

В Тернополе патрульные доставили в больницу 14-летнего подростка, который болеет диабетом и потерял сознание на улице. Поскольку происшествие случилось недалеко от больницы, патрульные на руках донесли парня до медицинского учреждения.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Украины.

Патрулируя улицу Пирогова, инспекторы увидели на тротуаре женщину, которая пыталась привести в чувство парня. Полицейские подбежали к гражданке, чтобы помочь. Взволнованная женщина рассказала, что ее сын потерял сознание.

Не теряя времени, инспекторы Владимир Сенюк и Виктор Проць взяли парня на руки и понесли в медицинское учреждение. Благодаря своевременным и оперативным действиям патрульных, через несколько минут врачи оказали юноше необходимую помощь.

Как выяснилось позже, 14-летний парень болеет диабетом. По словам матери, он, вероятно, принял слишком большую дозу инсулина, что могло вызвать резкое ухудшение самочувствия. Сейчас состояние мальчика нормализовалось. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

«Мама была безмерно благодарна, ведь они с сыном не местные, поэтому не знали, к кому обратиться за помощью», - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в Донецкой области участковый спас двух мальчиков, которые провалились под лед.