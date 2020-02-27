В Николаеве столкнулись учебный «Daewoo» и «Mercedes» – последний снес светофор

В Николаеве утром в четверг, 27 февраля, на улице Пушкинская произошло дорожно-транспортно происшествие при участии автомобилей «Daewoo» и «Mercedes», в результате которого один человек получил травмы.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

По предварительным данным, оба транспортных средства двигались в попутном направлении по улице Пушкинская в сторону Ингульского моста, но при повороте на улицу Потемкинскую «Mercedes» допустил столкновение с автомобилем «Daewoo», а после продолжил произвольное движение и врезался в светофор, от чего тот под большим градусом наклонился.

В результате аварии травмы получил водитель «Daewoo», на место направлена карета скорой медицинской помощи. Оба транспортных средства получили механические повреждения. Обстоятельства самого ДТП на данный момент выясняются.

Судя по фото, «Daewoo» является учебным автомобилем.

Напомним, как в Николаеве легковушка снесла дерево и врезалась в дом – водитель утверждал, что уходил от столкновения с пешеходом.