В Новой Одессе на ходу загорелся «ВАЗ» – причиной могло стать короткое замыкание

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Ночью в среду, 26 февраля, в Новой Одессе произошел пожар автомобиля.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 22:01 на пункт связи 21-й государственной пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре автомобиля «ВАЗ 2106» на улице Садовой.

Дежурным отделением подразделения по прибытию установлено, что транспортное средство загорелось во время движения. Пожарные в 22:14 пожар на площади 2 квадратных метра локализовали, в 22:20 - ликвидировали.

Предполагаемая причина - короткое замыкание электропроводки.

К ликвидации привлекалось четыре человека, одна единица техники ГСЧС. Обстоятельства выясняли сотрудники полиции.

Напомним, как 26 февраля в Николаеве на улице Большая морская загорелся автомобиль «BMW».

Виолетта Чех

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