В Жмеринке члены «Нацдружины» пытались сорвать сессию горсовета и устроили погром – их задержала полиция

В Жмеринке в четверг, 27 февраля, произошли столкновения во время очередной сессии городского совета.

Об этом сообщает Жмеринка.City.

О причине драки, пока не сообщается. На обнародованных фото видно, что задержали активистов в брендированной одежде «Нацдружин».

«Выбитые окна, двери, мебель, газ, кровь и крики - именно в таких условиях сегодня в Жмеринке проходит сессия городского совета. На месте работают правоохранительные органы и работники экстренной медицинской помощи», - сообщает издание.

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